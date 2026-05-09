Nel 2026, l’Italia supera la Grecia con un debito pubblico pari al 138,6%. La Grecia è riuscita a ridurre il suo debito nel tempo, mentre l’Italia continua a registrare un incremento. La crescita economica italiana non sembra aver avuto effetti significativi sulla diminuzione del debito, che rimane elevato rispetto al PIL. Questi dati fanno il punto sulla situazione finanziaria del paese e sulla sua evoluzione rispetto ad altre nazioni europee.

? Domande chiave Come ha fatto la Grecia a invertire la rotta del debito?. Perché la crescita italiana non riesce a frenare il debito pubblico?. Quali riforme hanno permesso al bilancio greco di tornare in avanzo?. Cosa rischiano i conti pubblici italiani con questo nuovo primato europeo?.? In Breve Debito greco sceso dal 210% del PIL nel 2020 al 136,8% nel 2026.. Grecia passa da deficit di 7 punti a avanzo del 5% nel 2025.. Crescita economica media greca del 7,7% tra il 2021 e il 2025.. Giampaolo Galli evidenzia divergenza tra flussi di bilancio e dinamiche di crescita..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debito pubblico: l’Italia supera la Grecia con il 138,6% nel 2026

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Fmi, deficit Italia in calo al 2,8% nel 2026, debito in rialzo al 138,4%WASHINGTON, APR 15 - Il deficit dell'Italia calerà al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027.

Leggi anche: Fmi: “Il debito/pil globale toccherà il 100% nel 2029. Italia verso il 138,8%”. E boccia il taglio delle accise: “Oneroso e regressivo”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Perché l’Italia sta diventando il Paese con il più alto debito/Pil dell’eurozona; Debito pubblico e risparmio: perché all’Italia serve il modello dei Money Market Fund; Carlo Cottarelli: Crescere l’1,5% l'anno per fermare la fuga dei giovani e ridurre il debito; Riforme e crescita sono l’unica ricetta per ridurre il debito.

Debito, l’Italia sorpassa la Grecia: nel 2026 sarà il Paese peggiore dell’EurozonaL’Italia si prepara a superare la Grecia e a diventare nel 2026 il Paese europeo con il più alto rapporto debito/Pil nell’Eurozona. Le stime dei governi e quelle del Fondo monetario internazionale ... affaritaliani.it

Debito pubblico italiano in aumento a febbraio 2026Secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia alla fine del mese il debito pubblico era salito a 3.140 miliardi di euro ... soldionline.it

Abbiamo urgenza di risolvere la crisi internazionale e serve un Paese che scelga la crescita. Invece I fondi del PNRR che non sono stati spesi ci inchiodano alla stagnazione. Il governo aumenta tasse, pressione fiscale e debito pubblico. Nel frattempo, la Pre x.com