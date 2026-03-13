Il Ravenna si prepara ai prossimi playoff dopo aver conquistato solo due punti nelle ultime tre partite. La sconfitta contro Ascoli, seguita dai pareggi con Arezzo e Pianese, ha ridotto le chance di qualificazione diretta. Nel frattempo, a Sassari, si gioca un’altra partita importante, considerata ad alto rischio per entrambe le squadre.

Due punti nelle ultime tre gare. Il Ravenna è di nuovo in frenata. Il ko di Ascoli, al termine del trittico che ha compreso anche i pareggi con Arezzo e Pianese, ha virtualmente escluso i giallorossi dalla lotta per la promozione diretta. Con 9 punti di ritardo dalla capolista (che ha anche una partita in più da giocare), l’impresa è ora possibile solo dal punto di vista aritmetico. Più fattibile, anche se molto difficile, è rimontare 5 punti all’Ascoli. La cosa più verosimile a questo punto della stagione è quella di concentrarsi sui playoff. Conservare il 3° posto (solo un cataclisma potrebbe ribaltare il +14 sulla Pianese) significherebbe evitare il primo turno del playoff del girone, che si giocherà in un match casalingo infrasettimanale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Ravenna si concentra sui playoff. A Sassari un’altra sfida ad alto rischio

Articoli correlati

Leggi anche: Vis-Pineto, sfida playoff ad alti contenuti. I tifosi sognano un’altra notte magica

Andy Cruz sfida Albert Bell in un eliminatorio IBF ad alto rischioUn’eliminatoria IBF tra due contendenti di livello, con potenziali ripercussioni sul percorso per il titolo dei pesi leggeri, mette in chiaro i...

Una raccolta di contenuti su Il Ravenna si concentra sui playoff A...

Temi più discussi: Capitale del mare 2026, vince Ravenna: sconfitte Gaeta e Sperlonga; Incontro a Dante, tornano le visite guidate nella Ravenna del Sommo Poeta; Ascoli-Ravenna 2-0, Gori: Gol cercato, abbiamo dato lezione di calcio; A Campobasso con il tridente top mentre Ascoli e Ravenna si sfidano.

L'Umanoide di Moreni: a Ravenna si chiude il percorso dedicato all'artista scomparso a Brisighella nel 1999Il Museo d’Arte della città di Ravenna si concentra sugli ultimi 20 anni di vita dell’artista, con le serie della «Regressione della Specie» e degli «Umanoidi» ... corrieredibologna.corriere.it

Mattia Moreni, gli ultimi vent'anni creativi in mostra a RavennaIl Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna ospita, dal 1 marzo al 3 maggio 2026, una significativa mostra dedicata agli ultimi vent’anni di attività di Mattia Moreni, artista di rilievo della second ... it.blastingnews.com

SPETTACOLI REGIONE ACCORDI DISACCORDI per CROSSROADS 2026 il concerto della gipsy jazz band (manouche) unica tappa del tour regionale all'Oratorio dell'Annunziata a Solarolo di Ravenna. Il servizio di Francesco Giovanni Zingrillo Comune di - facebook.com facebook

Intossicazione alimentare per i lupini secchi prodotti in provincia di Ravenna: «Hanno provocato confusione mentale, lotto ritirato dal commercio» x.com