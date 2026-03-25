Le imprese italiane devono affrontare le conseguenze della crisi in Medio Oriente e della chiusura dello stretto di Hormuz, che ha portato a un aumento delle tensioni nella regione. Secondo le previsioni di Confindustria, si registra una crescita limitata o addirittura stagnazione per il settore industriale, con effetti diretti sui rapporti commerciali e sui costi delle materie prime.

Per le imprese italiane è tempo di fare i primi, veri, conti con la crisi in Medio Oriente e la sostanziale chiusura dello stretto di Hormuz. L’occasione è arrivata con la presentazione delle previsioni per l’economia italiana ed europea elaborate dal Centro studi di Confindustria e presentate in mattinata presso l’auditorium Loyola di Piazza della Pilotta, nel cuore del centro storico di Roma. La situazione è talmente fluida, che gli economisti di Viale dell’Astronomia hanno elaborato tre scenari futuri, tutti connessi con l’andamento e la durata della guerra mossa da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Le tre ipotesi di Confindustria. Ebbene, debole aumento del Pil, stagnazione o recessione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Crescita sì, crescita no. La variante Iran per l’Italia nelle previsioni di Confindustria

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