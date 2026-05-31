Un lavoratore che da anni si occupa di scortare le navi in mare, 24 ore su 24, tra secche e correnti, ha espresso il suo legame con questa attività. Parlando della sua carriera, ha detto che rappresenta un sogno di una vita e che, al momento del pensionamento, penserà ai colleghi che continueranno a portare avanti l’istituzione, considerata da lui un punto fermo nella città.

"È stato il sogno di una vita, un po’ mi dispiacerà quando arriverà l’ora della pensione, ma penserò ai miei ragazzi che porteranno avanti un’istituzione spezzina ultracentenaria e sono sicuro che lo faranno mettendoci anima e corpo". Enrico Frateschi, 59 anni, originario di Viareggio, è il capo pilota della Corporazione piloti del porto della Spezia che fa parte di Fedepiloti. È al suo secondo mandato, fresco di riconferma dello scorso aprile, che lo vedrà impegnato in mare ancora per altri quattro anni. La Corporazione spezzina, che nel 2023 ha celebrato cento anni dalla fondazione, oggi conta all’effettivo sei piloti, per lo più trentenni. Enrico insieme al collega Angelo Vanacore rappresenta, invece, la vecchia leva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Istituzione intoccabile. In mare 24 ore su 24 per scortare le navi tra secche e correnti

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