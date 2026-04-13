Uno studio recente analizza le capacità di memoria delle lumache di mare, concentrandosi sulle 24 ore di conservazione delle informazioni. La ricerca si confronta con le modalità di apprendimento di tassisti londinesi e altri animali, evidenziando come sistemi nervosi più semplici possano offrire spunti sul funzionamento del cervello umano. La ricerca è stata condotta in diversi ambienti e con metodi specifici per testare la durata della memoria in questi organismi.

Siamo tutti figli di Luca, o meglio di L.U.C.A (Last Universal Common Ancestor), l’antenato cellulare in comune a tutti gli esseri viventi, vissuto circa quattro miliardi di anni fa “Si può capire molto dei cervelli umani studiando sistemi nervosi semplici”, ripete spesso Giorgio Vallortigara, il nostro più importante neuroscienziato e destinatario di diversi grant europei per le sue ricerche (sempre sia lodato), e la qualità dei suoi studi sui minicervelli, prevalentemente su insetti e pesci, lo dimostra. D’altra parte, a pensarci, siamo tutti figli di Luca, o meglio di L.U.C.A (Last Universal Common Ancestor), l’antenato cellulare in comune a tutti gli esseri viventi, vissuto circa quattro miliardi di anni fa (essendo io un antivitalista, diciamo che a Luca non gli potevi dire “li mortacci tua”).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uno studio sulle lumache di mare e le 24 ore della memoria, tra tassisti londinesi e altri animali

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