Il Liverpool ha segnato tre gol in sei minuti durante la partita contro il Milan, portandosi in vantaggio. Nel corso dei calci di rigore, un giocatore ha realizzato il tiro decisivo, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è conclusa con il successo dei Reds, che hanno ottenuto il risultato dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale. Non sono stati forniti dettagli su come siano stati segnati i tre gol o sull’identità del rigorista vincente.

? Punti chiave Come ha fatto il Liverpool a segnare tre gol in sei minuti?. Chi ha compiuto l'intervento decisivo durante i calci di rigore?. Perché il Milan non è riuscito a mantenere il vantaggio iniziale?. Cosa ha trasformato un vantaggio netto in una rimonta leggendaria?.? In Breve Maldini segna al 52° secondo e Crespo realizza doppietta nel primo tempo.. Gerrard, Šmicer e Alonso segnano tre reti tra il 54° e il 60° minuto.. Dudek para il tiro di Shevchenko durante i tempi supplementari a Istanbul.. Il Liverpool vince la Champions League ai rigori dopo il pareggio 3-3.. Il miracolo di Istanbul: quando il Milan di Ancelotti vide svanire il sogno contro il Liverpool. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Istanbul, il miracolo in 6 minuti: il Liverpool travolge il Milan

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