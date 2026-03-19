Il Liverpool ha battuto il Galatasaray con un risultato di 4-0 ad Anfield, dopo aver perso 1-0 nella gara di andata a Istanbul. La squadra di casa ha preso il controllo del match fin dall'inizio, dominando l'intera partita e assicurandosi così la qualificazione ai quarti di finale. La sfida si è conclusa con una vittoria schiacciante per i padroni di casa.

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Il Liverpool ribalta lo 0-1 di Istanbul e domina ad Anfield contro il Galatasaray, battuto per 4-0 nella sfida di ritorno degli ottavi di finale. Sono Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch e Salah a mettere la firma sul passaggio di turno di Van Dijk e compagni. In avvio, Osimhen sembra sofferente a causa di un problema al polso che lo condiziona per tutta la prima frazione. Il match si sblocca al 25' in favore dei reds. Mac Allister calcia un corner arretrato all'altezza del limite dell'area e Szoboszlai arriva di gran carriera, trafiggendo Cakir con un bel sinistro di prima intenzione che vale l'1-0. Al 33', l'ungherese impegna ancora il portiere dalla distanza, costringendolo a una parata in tuffo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Liverpool travolge il Galatasaray 4-0 e vola ai quarti

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