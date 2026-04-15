Real Madrid miracolo in Germania | doppietta Guler travolge il Bayern

Nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, il Real Madrid ha vinto 3-2 contro il Bayern Monaco in Germania. La squadra spagnola ha segnato due gol grazie a Guler, che hanno contribuito al risultato finale. La partita si è conclusa con il Real Madrid che ha ribaltato l’andamento dell’incontro, ottenendo così la qualificazione alle semifinali.

Il Real Madrid impone una svolta clamorosa nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ribaltando l’inerzia della gara in Germania con un 3-2 che gli spagnoli firmano in casa del Bayern Monaco. Mentre a Lisbona lo Sporting e l’Arsenal si limitano a un pareggio senza gol, l’impatto degli ospiti in Baviera riscrive i rapporti di forza dopo il primo tempo combattuto all’Allianz Arena. L’ascesa di Guler e la reazione bavarese. La partita ha preso una piega inaspettata già dai primi minuti di gioco. Guler ha aperto le marcature per il Real Madrid subito dopo il fischio d’inizio, costringendo i padroni di casa a una reazione immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Real Madrid, miracolo in Germania: doppietta Guler travolge il Bayern Notizie correlate Clamoroso errore di Neuer dopo 34 secondi in Bayern-Real Madrid: la papera che ha regalato il gol a GulerBayern Monaco-Real Madrid si apre con una clamorosa papera di Neuer dopo pochi secondi: Guler ne approfitta e segna il gol che rimette... Pagelle Bayern Monaco Real Madrid, Olise e Kane letali. Arda Guler da sogno. Ma quanti errori nella sfida! – I VOTIMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arbeloa: Non serve un miracolo, già all'andata avremmo potuto vincere; Il messaggio di Arbeloa per il Bayern Monaco: Siamo il Real Madrid, non ci serve nessun miracolo; Per Arbeloa al Real Madrid non serve un miracolo contro il Bayern; Real Madrid - La Laguna Tenerife in Diretta Streaming | DAZN IT. Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in tv? Sky o Prime Video, orarioÈ il giorno di Bayern Monaco-Real Madrid. All'Allianz Arena si gioca la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League: in palio il pass per le semifinali, dove ad attendere una dell ... msn.com Atalanta, niente miracolo col Real Madrid. Gasperini: Episodi decisivi, ma..Atalanta fuori dagli ottavi di Champions League: il Real Madrid vince 3-1 in casa dopo il successo di Bergamo (0-1) e vola ai quarti. Al 34? il primo gol: Sportiello sbaglia il rinvio, Modric ... affaritaliani.it Il momento che spezza davvero Bayern Monaco-Real Madrid arriva nel finale, quando la partita sembra avviata ai tempi supplementari In pochi minuti Camavinga colleziona due cartellini gialli e quindi la conseguente espulsione. Restano dubbi però per il co facebook #Arbeloa sconcertato dopo l'eliminazione del #RealMadrid dalla #Champions: "Rosso a #Camavinga L'arbitro non sapeva di averlo ammonito..." x.com