Nel Nord di Israele, i residenti sono in allerta a causa dei razzi e missili lanciati da Hezbollah dal Libano sulla Galilea. Migliaia di persone hanno abbandonato la zona, mentre le sirene di allarme continuano a risuonare. I lanci sono avvenuti in un contesto di escalation tra Israele, Iran e gruppi armati nella regione. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni è stato comunicato.

Tensione e paura tra i residenti rimasti nel Nord di Israele, dove migliaia di persone hanno lasciato la zona, per i lanci di razzi e missili di Hezbollah dal Libano sulla Galilea ripresi a seguito del conflitto di Washington e Tel Aviv con l’Iran. Lo Stato ebraico ha risposto con pesanti raid sul paese dei cedri e una vasta operazione di terra nel sud del Libano. A Kiryat Shmona, in Galilea, sabato un nuovo lancio ha provocato danni. “E’ una farsa: questo cessate il fuoco, una farsa, una farsa. E quello che dice Trump, che sarà così, spero davvero che vada tutto bene, che prima o poi finisca”, dice un uomo. L’uso da parte di Hezbollah di droni in fibra ottica difficili da individuare si è rivelato letale per l’esercito israeliano, che fatica a reagire. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, tensione e paura tra i residenti del Nord per i missili di Hezbollah

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran Targets 'Invincible' US F-35 Stuns Trump, Rains Cluster Of Ballistic Missiles On Israel | World

Notizie e thread social correlati

Corea del Nord lancia missili balistici verso il Giappone, resta alta la tensione tra Kim Jong-un e SeulLa Corea del Nord ha lanciato nuovi missili balistici che sono arrivati vicino allo spazio aereo del Giappone.

Alta la tensione tra Libano e Israele. Hezbollah: guerra unica alternativa alla resaLa tensione tra Libano e Israele rimane elevata, con il gruppo militante Hezbollah che afferma come l’unica opzione sia la guerra e non la resa.

Temi più discussi: Attacco Usa-Israele a Iran. Mons. Martinelli: Nel Golfo paura e preoccupazione, la via resta il dialogo. Chiese in preghiera; Majid Bita, in Iran la violenza della paura unisce memoria e presente; Tensione in Spagna per il rientro degli attivisti della Flottiglia; Gaza, Montanari a La7: Non deve essere un tabù parlare di genocidio solo perché a compierlo è Israele. Botta e risposta con Josi.

Israele, tensione e paura tra i residenti del nord per i missili di Hezbollah(LaPresse) Tensione e paura tra i residenti rimasti nel nord di Israele, dove migliaia di persone hanno lasciato la zona, per i lanci di razzi ... stream24.ilsole24ore.com

Consiglio: La mia famiglia mi sta pressando per andare a trovarli in Israele, ma veramente non voglio reddit

Guerra Israele, tensione con gli Houthi. Raid su Yemen e LibanoCresce la tensione in Medio Oriente: tra Israele e Houthi la crisi è aperta. Non si è fatta infatti attendere la risposta di Israele all’attacco sferrato dagli Houthi su Tel Aviv, dove una persona è ... affaritaliani.it