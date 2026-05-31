Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due | conquistato il castello di Beaufort

Notizia in breve

Israele ha conquistato il castello di Beaufort, avanzando oltre il fiume Litani e dichiarando un’area fino a 50 chilometri dal confine libanese come campo di battaglia. L’offensiva militare si è intensificata, con truppe israeliane che hanno spinto più a sud, creando una sorta di isolamento del Libano. La mossa ha portato a un aumento delle operazioni e a una presenza più significativa dell’esercito israeliano nell’area.