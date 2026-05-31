Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due | conquistato il castello di Beaufort
Israele ha conquistato il castello di Beaufort, avanzando oltre il fiume Litani e dichiarando un’area fino a 50 chilometri dal confine libanese come campo di battaglia. L’offensiva militare si è intensificata, con truppe israeliane che hanno spinto più a sud, creando una sorta di isolamento del Libano. La mossa ha portato a un aumento delle operazioni e a una presenza più significativa dell’esercito israeliano nell’area.
Israele stringe la morsa sul Libano e affonda la sua offensiva avanzando in profondità, ben oltre il fiume Litani, dichiarando "campo di battaglia" un’area fino a 50 chilometri dal confine con lo Stato ebraico. Con il premier Netanyahu che annuncia di «estendere la presa» e l’Idf che martella il Paese, prima di un possibile nuovo cessate il fuoco che potrebbe essere annunciato martedì prossimo dagli Stati Uniti, al termine dei colloqui previsti a Washington tra delegazioni israeliane e libanesi. La presa del castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatiye e le vie verso Tiro e Sidone, segna l’insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Israele attacca il Libano. Netanyahu non si ferma
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MEDIO ORIENTE | Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. Avanzata di 25 chilometri oltre il Litani. Domani riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu #ANSA x.com
MEDIO ORIENTE | Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. Avanzata di 25 chilometri oltre il Litani. Domani riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu #ANSA facebook