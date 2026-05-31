Israele si prende il castello Beaufort in Libano | conteso da 900 anni

L'IDF ha preso il controllo del castello di Beaufort in Libano, segnando l'incursione più profonda in territorio libanese da 26 anni. Il castello, conteso da circa 900 anni, ora è sotto controllo israeliano. Le trattative sull'Iran sono ancora ferme, con una controproposta più dura inviata dagli Stati Uniti a Teheran.

Mentre le trattative per un accordo sull'Iran sono ancora in stallo, con Donald Trump che ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più dure, in Libano l' Idf ha preso il controllo del castello di Beaufort, il che segna l'incursione più in profondità in territorio libanese da 26 anni. La Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, definendo le operazioni israeliane in Libano "inaccettabili". Proprio mentre Benjamin Netanyahu annunciava di avere "ordinato all'Idf di ampliare le manovre in Libano". Sull'Iran le novità emergono tutte da fonti e non da annunci ufficiali. A riportarle sono stati Axios e il New York Times. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Israele prende il castello conteso in Libano

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