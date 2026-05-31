Israele ha lanciato nuovi bombardamenti nel Libano, con un’escalation che non si era vista prima. Sono stati emessi avvisi di evacuazione per sette villaggi nel sud del paese, in vista di un attacco contro obiettivi di Hezbollah. La situazione rimane tesa, con operazioni militari in corso e comunicazioni di possibili azioni future. La regione continua a essere teatro di tensioni e scontri armati.

I sraele ha messo avvisi di evacuazione per gli abitanti di sette villaggi nel Sud del Libano, annunciando l’imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. “Alla luce della violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah, le Idf, sono costrette ad agire con decisione”, ha dichiarato il portavoce dell’esercito, Avichay Adraee, menzionando ancora una volta la città di Nabatieh, sotto assedio da mercoledì scorso. L’aviazione d’Israele colpisce ovunque in Libano: Nabatieh, Marjayun, Tiro, Bint Jbeil. È difficile tenere il conto delle evacuazioni forzate e dei bombardamenti. Il portavoce arabofono... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele senza freni, continua a bombardare il Libano, “pericolosa escalation mai vista prima”

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