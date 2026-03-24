Un attacco israeliano a Bshamoun, città a sud di Beirut, ha causato la morte di almeno due persone. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese. “L’attacco nemico israeliano alla città di Bshamoun, nel distretto di Aley, ha provocato, secondo un bilancio preliminare, la morte di due cittadini e il ferimento di altri cinque”, ha affermato il ministero in un comunicato. L’esercito israeliano ha annunciato la cattura di due membri del gruppo sostenuto dall’Iran nel sud del Libano. Un precedente attacco israeliano aveva colpito il quartiere residenziale di Hazmieh, a maggioranza cristiana, vicino a Beirut. Israele ha dichiarato di aver preso di mira un membro del braccio operativo estero delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele continua a bombardare Beirut e fa saltare i ponti, isolato il sud del Paese

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