Durante le ultime ore, Israele ha condotto un attacco aereo sul Libano, con un'intensità che non si era mai registrata dall'inizio del conflitto. Il governo israeliano ha dichiarato che l’obiettivo è colpire i miliziani di Hezbollah, che si sono spostati dal sud del paese verso altre zone. Le operazioni sono state accompagnate da comunicati ufficiali che indicano la volontà di neutralizzare le forze paramilitari presenti sul territorio.

Dice di voler colpire i miliziani di Hezbollah che hanno lasciato il sud e si sono spostati in zone prima considerate sicure Gli attacchi israeliani di mercoledì sul Libano sono stati i più intensi e violenti dall’inizio della guerra in Medio Oriente: in un solo giorno hanno ucciso almeno 254 persone e ne hanno ferite più di mille. Sono stati attacchi diversi anche per le zone colpite: aree densamente popolate che finora erano state considerate perlopiù sicure perché non direttamente collegate al gruppo Hezbollah, alleato dell’Iran e nemico di Israele. A un certo punto gli israeliani hanno compiuto un centinaio di attacchi nel giro di 10 minuti, senza lasciare praticamente tempo alla popolazione di cercare riparo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Israele ha bombardato il Libano con un’intensità mai vista dall’inizio della guerra

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