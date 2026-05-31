Le autorità israeliane hanno deciso di chiudere scuole e spiagge nel nord del paese a causa di lanci di razzi da parte di Hezbollah. Alcuni ospedali sono stati istruiti a spostare le attività nelle strutture sotterranee per garantire la sicurezza. La gestione dei servizi essenziali per le famiglie sta subendo modifiche, con misure temporanee adottate per assicurare la continuità delle forniture e delle attività quotidiane.

? Punti chiave Quali ospedali dovranno spostare le attività nelle strutture sotterranee?. Come cambierà la gestione dei servizi essenziali per le famiglie?. Quali sono i nuovi limiti numerici per gli assembramenti all'aperto?. Quando verrà effettuata la prossima valutazione del Comando del Fronte Interno?.? In Breve Ospedali Galilee e Ziv spostano le attività in strutture sotterranee protette.. Assembramenti limitati a 50 persone all'aperto e 200 al chiuso.. Nuova valutazione del Comando del Fronte Interno prevista lunedì alle 21:00.. Restrizioni coinvolgono località come Kiryat Shmona, Meron, Bar Yohai e Safsufa.. Chiusura delle scuole e delle spiagge nel nord di Israele per i lanci di Hezbollah. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Israele, scuole e spiagge chiuse al Nord per i lanci di Hezbollah

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