Un attacco missilistico di Hezbollah ha colpito una città nel nord di Israele, causando danni a diversi veicoli e edifici. Una donna di 20 anni è rimasta ferita durante l’incidente. La città è stata raggiunta da un razzo, che ha provocato danni materiali e feriti tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati altri feriti o danni gravi.

Una donna di 20 anni è rimasta ferita a Nahariya, nel nord di Israele, nel corso di un attacco missilistico di Hezbollah. Secondo i soccorritori e il servizio antincendio e di soccorso israeliano, diverse auto hanno preso fuoco e alcuni edifici hanno subito danni a causa di un impatto diretto in una strada residenziale. Le sirene hanno continuato a suonare per tutto il giorno nelle comunità vicine al confine con il Libano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, città del nord colpita da razzo di Hezbollah: distrutti auto ed edifici

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