Nel nord di Israele, due abitazioni nella città di Nahariya sono state colpite da un attacco che ha causato almeno sette feriti, tra cui due adolescenti. I soccorritori israeliani hanno confermato che le fiamme sono divampate in seguito a un presunto lancio di razzi da parte di Hezbollah. La situazione ha portato all’intervento immediato delle squadre di emergenza sul campo.

I servizi di soccorso israeliani hanno riferito che almeno sette persone, tra cui due ragazze adolescenti, sono rimaste ferite quando le fiamme hanno avvolto due abitazioni nella città settentrionale di Nahariya, colpita molto probabilmente da un razzo lanciato da Hezbollah. Nelle immagini si vedono gli edifici ammantati dal fuoco e i mezzi dei soccorsi arrivare per prestare aiuto alle persone rimaste coinvolte nell’attacco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, attacco di Hezbollah nel nord del Paese: almeno 7 feriti

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