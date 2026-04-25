Libano raid coordinati su 4 zone | Netanyahu ordina l’offensiva

Sabato 25 aprile, le forze israeliane hanno condotto raid coordinati in quattro diverse aree del sud del Libano. La decisione di avviare questa offensiva è stata presa dal governo israeliano, con l’obiettivo di colpire obiettivi legati a Hezbollah. Non sono stati comunicati dettagli sui danni o sui sospetti coinvolti nelle operazioni. La situazione nel territorio rimane tesa e sotto osservazione internazionale.

? Cosa sapere Netanyahu ordina raid israeliani contro Hezbollah in quattro zone del sud Libano sabato 25 aprile.. L'offensiva mira a distruggere le infrastrutture militari dopo violazioni degli accordi di cessate il fuoco.. Netanyahu ha ordinato ai militari israeliani di colpire Hezbollah nel sud del Libano, scatenando una serie di attacchi in almeno quattro aree geografiche diverse tra la serata di questo sabato 25 aprile. Le operazioni sono state coordinate dopo che il primo ministro israeliano ha disposto un intervento diretto a seguito di quelle che risultano essere violazioni degli accordi di cessate il fuoco. Secondo quanto riferito dai media statali libanesi, le esplosioni hanno colpito diverse zone del territorio meridionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libano, raid coordinati su 4 zone: Netanyahu ordina l’offensiva Notizie correlate Libano, pioggia di raid su 58 zone: 13 morti e stallo a Bint JbeilUn violento crescendo di ostilità ha colpito il sud del Libano durante le ore notturne, lasciando almeno 13 persone senza vita a seguito delle... Libano, 'nuovi raid d'Israele nel sud dopo l'ordine di Netanyahu'I media statali libanesi hanno riportato in serata una serie di nuovi attacchi israeliani in almeno quattro diverse località nel sud del Paese, dopo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Chi era Amal Khalil, giornalista uccisa sotto le bombe di un raid israeliano in Libano: ancora la stampa nel mirino della guerra; Libano: Israele continua a violare la tregua - Nessuna certezza su nuovi colloqui Iran-USA - Pagina 10 di 10; Uccisa in raid israeliano in Libano la giornalista Amal Khalil; In Libano almeno 13 morti nei raid su Tiro poco prima della tregua. Libano: raid israeliani nel Sud del PaeseNuovi attacchi attribuiti a Israele hanno causato vittime civili, mentre si intensificano le tensioni anche attorno alla missione internazionale UNIFIL ... interris.it Libano, raid israeliani su Beirut: il panico per le strade(LaPresse) Proseguono senza sosta i raid israeliani su Beirut. Nella notte l’Idf ha colpito il quartiere di Jnah, nella capitale libanese: i soccorritori hanno recuperato almeno due corpi, ma il ... video.corriere.it #AmalKhalil è morta nel sud del #Libano mentre documentava i bombardamenti israeliani sulla città di Tiro. Era sul campo per raccontare la guerra, come aveva scelto di fare nonostante minacce e pericoli. Dopo un primo attacco al veicolo su cui viaggiava, si - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Attacchi israeliani in Libano, sei morti. Lo ha dichiarato il Ministero della Salute libanese #ANSA x.com