Le forze israeliane hanno dichiarato di proseguire operazioni di terra mirate in Libano contro il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall'Iran. Nel frattempo, un portavoce israeliano ha richiesto alle forze iraniane di interrompere le operazioni contro Teheran, mentre si intensificano le tensioni nella regione. La situazione rimane molto vigilata, con il coinvolgimento di diverse parti e un aumento delle attività militari nella zona.

Tel Aviv, 8 apr. (Adnkronos) - Le forze israeliane (Idf) affermano che "continuano operazioni di terra mirate in Libano contro gli Hezbollah", storicamente sostenuti dall'Iran. Via X fanno sapere che "nel rispetto delle direttive a livello politico, le Idf hanno interrotto il fuoco nelle operazioni contro l'Iran", avviate lo scorso 28 febbraio con gli Usa, e restano in stato di massima allerta, "pronte per rispondere a livello difensivo a qualsiasi violazione". Le Idf confermano di aver condotto nella notte raid su vasta scala contro siti in Iran usati per il lancio di missili, prima dell'annuncio della tregua di due settimane. "Contemporaneamente - si legge - in Libano le Idf continuano a condurre operazioni di terra mirate contro Hezbollah. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Iran: forze Israele, 'stop operazioni contro Teheran, avanti in Libano contro Hezbollah'**

Il generale Abagnara: «Hezbollah e Iran coordinano gli attacchi contro Israele. Unifil in Libano necessaria contro l’escalation»«La presenza di Unifil è necessaria per evitare che le azioni militari possano avere un impatto politico e spingere all’escalation».

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Temi più discussi: Iran, piano di pace dal Pakistan: tregua e apertura di Hormuz. No di Teheran; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Iran, perché il Vaticano dice no all’America delle armi: la storia di una diffidenza antica; Guerra Iran-Usa, i dieci punti della proposta di pace.

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Tregua Usa-Iran, Trump annuncia lo stop ai raid: riapre lo Stretto di Hormuz, Islamabad ospita i negoziatiTregua Usa-Iran di 2 settimane: Trump annuncia lo stop ai raid, Teheran conferma il cessate il fuoco e riapre lo Stretto di Hormuz. Negoziati il 10 aprile a Islamabad. infodifesa.it

Trump opta per una tregua con l'Iran: il petrolio cala, ma i prezzi alla pompa restano alti. Elettrico sempre più conveniente https://auto.everyeye.it/notizie/tregua-iran-crollare-prezzo-petrolio-scenderanno-benzina-diesel-870287.htmlutm_medium=Social&u - facebook.com facebook

Temo che ci sia chi si sta illudendo. #Iran e #Usa non hanno raggiunto un accordo su nulla, ma proprio nulla. Al momento non hanno raggiunto alcun accordo sulle questioni fondamentale (nucleare, missili balistici, sanzioni, ecc.) In realtà nessuna delle due p x.com