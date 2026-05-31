La terzogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha celebrato la prima comunione in due momenti diversi. La cerimonia è stata seguita dalla famiglia, con la madre, il compagno e i fratelli presenti a festeggiare. La prima comunione si è svolta in un contesto familiare intimo, senza altri dettagli sui partecipanti o sulla location. La bambina ha ricevuto il sacramento, secondo le tradizioni religiose, davanti ai suoi familiari.

Non hanno mancato l'appuntamento i fratelli maggiori della bambina, ovvero Cristian e Chanel Totti, molto legati alla sorellina. Chanel reduce dalla vittoria a Pechino Express, ha dedicato alla sorella una storia Instagram per augurarle il meglio per la sua Comunione. Negli scatti condivisi sui social appaiono tutti sorridenti, dimostrando l’esistenza di un’armonia che rende evidentemente felice Ilary. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in serata, Isabel ha festeggiato la comunione con il papà e la fidanzata Noemi Bocchi. I festeggiamenti, in questo caso, sono avvenuti in una suggestiva location a Roma, Casina Valadier, da come si evince anche dalla storie Instagram di Noemi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Isabel Totti festeggia la prima comunione in «due tempi»

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