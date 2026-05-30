La famiglia di Ilary Blasi si è riunita per la comunione della piccola Isabel, un momento importante condiviso tra genitori e figli. La conduttrice ha partecipato alla cerimonia, mentre il marito non era presente. Durante la giornata, sono state scattate foto e scambiati sorrisi, in un’atmosfera di festa e intimità. Nessuna presenza maschile tra i membri della famiglia, se non i figli.

Momento speciale per Ilary Blasi e la sua famiglia: la conduttrice, reduce dalla conduzione del GF Vip, ha trascorso una giornata memorabile accanto ai suoi figli. L’occasione è tutt’altro che casuale: la piccola Isabel Totti, nata nel 2016, ha festeggiato la sua prima comunione. L’ultima nata di casa è stata circondata dall’affetto di mamma Ilary, della sorella Chanel e di tutta la famiglia allargata. Una cerimonia luminosa tra abiti bianchi, bomboniere e sorrisi che non hanno bisogno di filtri. Eppure, scorrendo gli scatti condivisi sui social da Ilary e Chanel, qualcosa – o meglio, qualcuno – manca all’appello: Francesco Totti. Isabel Totti festeggia la comunione: le dolci foto di Ilary. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ilary Blasi, famiglia riunita alla comunione della piccola Isabel: ma manca Francesco Totti

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Si parla di: Ilary Blasi mostra le foto della comunione di Isabel Totti: al suo fianco c’è Bastian.

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