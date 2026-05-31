irregolare in italia da 8 anni uccide un senzatetto al parco

Un cittadino straniero, irregolare in Italia da otto anni, ha ucciso un senzatetto in un parco di Genova. La vittima, un uomo senza dimora, è stata trovata morta questa mattina. L'aggressore, un senegalese di 36 anni, era stato respinto nel 2018 dalla richiesta di protezione internazionale e si trovava in Italia senza permesso. La polizia ha arrestato l'aggressore sul luogo del delitto.

A Genova un milanese è stato aggredito e assassinato da un senegalese a cui la Prefettura nel 2018 ha negato la protezione internazionale. Poi ha fatto ricorso e da otto anni vive in Italia dove ha collezionato di reati. E ieri ha massacrato un senzatetto. La burocrazia uccide. Il 5 febbraio 2017 era sbarcato da clandestino a Vibo Marina. Tre settimane dopo, Camara Cissé, senegalese classe 1984, aveva chiesto asilo presso la questura di Lecco. L’anno dopo, il 27 settembre, la commissione territoriale di MilanoMonza glielo aveva negato. Il 30 ottobre 2019 è iniziato un interminabile contenzioso davanti alla giustizia italiana senza più aggiornamenti, che, sette anni dopo, è costato la vita a Pietro Alberto Paolo Signor, quarantottenne originario di Milano, in un parco del centro di Genova. 🔗 Leggi su Laverita.info

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