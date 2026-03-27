Due senzatetto si improvvisano vigilantes e bloccano un ladro nel negozio a Torino Centro poi vengono identificati e uno è irregolare

Nella notte di giovedì 26 marzo 2026, due giovani senzatetto, uno di origini senegalesi e l’altro nigeriano, hanno impedito un furto nel negozio Fiorfood Coop di galleria San Federico a Torino. I due si sono improvvisati vigilantes e hanno bloccato un ladro all’interno del negozio, che successivamente è stato identificato. Uno dei due senzatetto è risultato essere irregolare sul territorio nazionale.

Stavano dormendo quando sono stati svegliati dall'antifurto del punto vendita, sono stati loro stessi a chiamare i soccorsi Sono stati due sorveglianti improvvisati, due giovani senzatetto, un senegalese e un nigeriano, a sventare un furto, nella notte di ieri, giovedì 26 marzo 2026, all'interno del negozio Fiorfood Coop di galleria San Federico a Torino. Il punto vendita, che in parte fa anche da bar-ristorante, era stato preso di mira da un marocchino sulla trentina, che però non aveva fatto i conti con l'antifurto del locale, e con loro due, che sono stati svegliati mentre dormivano in strada. Quando lui è uscito carico di... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Due senzatetto si improvvisano vigilantes e bloccano un ladro nel negozio a Torino Centro, poi vengono identificati (e uno è irregolare) Articoli correlati Leggi anche: Il ladro che ruba due televisori e poi ritorna nello stesso negozio Lite con un vigilantes fuori da un negozio del centro, coppia di ladri fermati per aver rubatoIntervento della polizia locale in via Andrea da Bari: recuperata merce per circa 100 euro e due persone segnalate all’autorità giudiziaria Momenti...