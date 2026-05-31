L'ex presidente ha dichiarato che l’Iran ha accettato di non possedere armi nucleari. Tuttavia, il New York Times riferisce che la proposta inviata dall’ex presidente era più severa. Nel frattempo, le forze di difesa israeliane hanno ordinato una nuova evacuazione in una regione del Libano. Questi eventi si sono verificati in un contesto di crescente tensione tra le parti coinvolte.

“Preferirei raggiungere un accordo, perché possiamo riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz al momento della firma. L’unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari. Loro hanno accettato questo”. Lo ha dichiarato a Fox News il presidente americano Donald Trump, commentando gli ultimi sviluppi nei negoziati con l’Iran. “È stato molto interessante. Inizialmente avevano detto: ‘Non svilupperemo un’arma nucleare’. Io ho risposto: ‘Bene, ma cosa succede se comprate un’arma nucleare?’. Così ora il testo dice: ‘Non svilupperemo né acquisteremo in alcun modo un’arma militare nucleare’. È una grande differenza – ha affermato Trump – Sono negoziatori molto tosti e ci vuole molto tempo, ma io non ho fretta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Trump: “Niente armi nucleari, hanno accettato”. Per il Nyt il tycoon ha inviato proposta più dura. Idf ordina nuova evacuazione in Libano

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Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

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