L’ex presidente degli Stati Uniti ha proposto nuovi emendamenti riguardanti l’Iran, con l’obiettivo di aumentare i prezzi della benzina. La misura potrebbe portare a un raddoppio del costo del carburante. Nel frattempo, ha pubblicamente criticato il Papa attraverso il suo profilo su Truth Social, senza fornire dettagli sul motivo. La proposta e le dichiarazioni sono state rese note in un contesto di tensioni politiche e diplomatiche.

? Domande chiave Come influenzerà il raddoppio del prezzo della benzina l'economia globale?. Perché Trump ha attaccato pubblicamente il Papa su Truth Social?. Chi ha ordinato l'abbattimento del drone statunitense nello spazio iraniano?. Cosa spinge l'esercito israeliano ad avanzare oltre il fiume Litani?.? In Breve Trump attacca il sindaco di Chicago Brandon Johnson tramite il social Truth Social.. Le Guardie della Rivoluzione Islamica hanno abbattuto un drone statunitense modello MQ-1.. L'IDF ha lanciato operazioni militari nelle zone di Beaufort Ridge e Wadi al-Saluki.. Le forze israeliane hanno attraversato il fiume Litani per colpire basi di Hezbollah. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, Trump propone nuovi emendamenti: rischio raddoppio benzina

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Iran, Trump in un vicolo cieco

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