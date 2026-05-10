L’Iran ha proposto una tregua, mentre l’amministrazione statunitense ha annunciato che la Space Force potrebbe monitorare le attività legate all’uranio senza violare la sovranità di altri paesi. Nel frattempo, l’Iran ha scelto il Pakistan come mediatore per negoziare un accordo di pace, secondo quanto riferito da fonti ufficiali. La proposta iraniana e le minacce degli Stati Uniti suscitano attenzione internazionale sulla questione nucleare e sulla stabilità nella regione.

? Punti chiave Come può la Space Force monitorare l'uranio senza violare la sovranità?. Perché l'Iran ha scelto il Pakistan come mediatore per la tregua?. Quali conseguenze avrà la base israeliana in Iraq sul conflitto?. Cosa accadrà nello stretto di Hormuz se arrivano navi europee?.? In Breve Pezeshkian richiede cessazione conflitti su più fronti includendo il Libano.. Portavoce Ebrahim Rezaie avverte gli USA dal rischio nuovo pantano.. Vice ministro Kazem Gharibabadi minaccia ritorsioni navi francesi e britanniche a Hormuz.. Base militare israeliana scoperta nel deserto iracheno di Najaf.. L’Iran ha consegnato ai mediatori pakistani una proposta per la sicurezza marittima e il termine delle ostilità, mentre Donald Trump minaccia di sequestrare l’uranio arricchito monitorato dalla Space Force.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran propone tregua: Trump minaccia l’uranio con la Space Force

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