Iran Trump propone piano | 15 punti per chiudere la guerra

L'ex presidente degli Stati Uniti ha proposto un piano in quindici punti volto a fermare le ostilità con l'Iran. La proposta include un cessate il fuoco di trenta giorni e misure per avviare un accordo tra le parti. La proposta è stata annunciata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sugli eventuali passaggi successivi o risposte ufficiali delle parti coinvolte.

(Adnkronos) – Cessate il fuoco per un mese e un piano di 15 punti per costruire l'accordo. E' la proposta di Donald Trump per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca ha elaborato il documento, come riferiscono il New York Times e l'emittente israeliana Channel 12, con la road map per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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