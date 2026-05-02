Idf ordina evacuazione di diversi centri del Libano meridionale

L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione di diversi centri nel sud del Libano, anche se il cessate il fuoco è ancora in vigore. Le operazioni di allontanamento della popolazione continuano senza interruzioni, coinvolgendo vari insediamenti della regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda numerosi centri abitati del territorio meridionale. La situazione rimane tesa, con evacuazioni che proseguono in attesa di sviluppi ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’esercito israeliano ha disposto l’evacuazione immediata di numerosi centri abitati nel sud del Libano, proseguendo le operazioni di sfollamento della popolazione nonostante il cessate il fuoco ancora formalmente in vigore. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, il nuovo ordine riguarda diverse località dell’area meridionale del Paese, considerate sensibili dal punto di vista militare. Le città coinvolte dall’ordine di evacuazione. Tra i comuni e villaggi interessati dal provvedimento figurano Qaaqaait al-Jisr, Adchit al-Shaqif, Jebchit, Ebba, Kfar Jouz, Harouf, al-Duwayr, Deir ez-Zahrani e Habboush. Le autorità israeliane hanno invitato i residenti a lasciare rapidamente le aree indicate, aumentando ulteriormente la pressione sulla popolazione civile della regione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Idf ordina evacuazione di diversi centri del Libano meridionale Notizie correlate L’Idf ordina l’evacuazione del sud del Libano: imminenti raid sulle città di Tiro e Sidone. L’ambasciata Usa ai suoi cittadini: “Andate via”L’Idf ha emesso un ordine di evacuazione per alcuni edifici nelle città costiere libanesi di Tiro e Sidone, in vista di attacchi aerei contro le... L’IDF continua a martellare in Libano: caos a Beirut dopo l’avviso di evacuazionePanico nella zona meridionale di Beirut dopo l’appello lanciato dall’IDF per l’evacuazione del sobborgo di Dahieh, storica roccaforte di Hezbollah,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Idf ordina evacuazione di diversi centri del Libano meridionale; Israele diffonde le immagini delle demolizioni nel sud del Libano: Colpite infrastrutture di Hezbollah; Libano, raid Idf nella valle Beq? durante cessate il fuoco con Israele: 14 morti fra cui 2 donne e 2 bambini, 37 feriti - VIDEO; Idf ordina evacuazione di diversi centri del Libano meridionale. Idf ordina evacuazione di diversi centri del Libano meridionaleL'esercito israeliano ha intimato agli abitanti di diverse città e villaggi del Libano meridionale di evacuare, proseguendo lo sfollamento forzato della popolazione nella zona nonostante il cessate il ... ansa.it L’IDF continua a martellare in Libano: caos a Beirut dopo l’avviso di evacuazioneIsraele: «Presto la periferia sud somiglierà a Khan Yunis». Strade intasate dalle auto dei residenti in fuga. Hezbollah schiera anche la Forza Radwan per bloccare l’avanzata dei carri armati di Tel ... lettera43.it L'IDF ha pubblicato il nome del Sergente Liem Ben Hamo, 19 anni, caduto nel sud del Libano da un drone esplosivo di hezbollah Hezbollah continua a violare il cessate il fuoco. Un altro Eroe che ha dato la sua vita per la difesa di Israele Che il suo ricor - facebook.com facebook