Trump | Iran nel caos non ho fretta | non userò armi nucleari Israele-Libano tregua di altre 3 settimane

L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non sentirsi sotto pressione riguardo alle questioni internazionali, affermando di non avere fretta di agire e di non voler usare armi nucleari. Nel frattempo, sono state annunciate altre tre settimane di tregua tra Israele e Libano, mentre la situazione in Iran resta caratterizzata dal caos. Queste dichiarazioni e sviluppi si verificano in un quadro di tensioni globali in evoluzione.