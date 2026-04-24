Trump | Iran nel caos non ho fretta | non userò armi nucleari Israele-Libano tregua di altre 3 settimane
L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non sentirsi sotto pressione riguardo alle questioni internazionali, affermando di non avere fretta di agire e di non voler usare armi nucleari. Nel frattempo, sono state annunciate altre tre settimane di tregua tra Israele e Libano, mentre la situazione in Iran resta caratterizzata dal caos. Queste dichiarazioni e sviluppi si verificano in un quadro di tensioni globali in evoluzione.
(Adnkronos) – "Non mettetemi fretta. Non userò armi nucleari". Donald Trump non si sente sotto pressione. La tregua con l'Iran non ha una scadenza definita, ma il presidente degli Stati Uniti non ha necessità di premere sull'acceleratore. Intanto, annuncia la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano per altre 3 settimane, garantendosi un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Trump: L'attacco all'Iran per fermare la minaccia nucleare contro di noi
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