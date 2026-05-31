Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che l’Iran ha accettato di non sviluppare armi nucleari. Secondo quanto riferito, il presidente ha inviato una proposta più severa rispetto a quanto comunicato in precedenza. Nel frattempo, l’IDF ha ordinato una nuova evacuazione in Libano, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le aree interessate. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando reazioni di vario tipo.

“Preferirei raggiungere un accordo, perché possiamo riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz al momento della firma. L’unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari. Loro hanno accettato questo”. Lo ha dichiarato a Fox News il presidente americano Donald Trump, commentando gli ultimi sviluppi nei negoziati con l’Iran. “È stato molto interessante. Inizialmente avevano detto: ‘Non svilupperemo un’arma nucleare’. Io ho risposto: ‘Bene, ma cosa succede se comprate un’arma nucleare?’. Così ora il testo dice: ‘Non svilupperemo né acquisteremo in alcun modo un’arma militare nucleare’. È una grande differenza – ha affermato Trump – Sono negoziatori molto tosti e ci vuole molto tempo, ma io non ho fretta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Trump: “Niente armi nucleari, hanno accettato”. Per il New York Times il tycoon ha inviato proposta più dura. Idf ordina nuova evacuazione in Libano

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Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

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Argomenti più discussi: Trump: Sarà grande accordo o niente. Teheran: Progressi, ma l'intesa non è imminente; Iran, Trump annuncia l’intesa: Hormuz riaperto e niente pedaggi. Teheran chiede lo stop alle sanzioni sul petrolio; Collo di bottiglia Trump cerca un accordo sullo Stretto di Hormuz, mentre il mondo aspetta il petrolio; Trump, (in)decisione finale: fumata nera dopo la situation room. E l’Iran frena: Hormuz è nostro.

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