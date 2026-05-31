Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un ritiro parziale dall’accordo con l’Iran, imponendo nuove restrizioni e condizioni più severe. I negoziati tra le parti sono stati sospesi e le tensioni sono aumentate. Le autorità iraniane hanno risposto criticando la decisione e chiedendo il rispetto degli impegni già assunti. La situazione rimane in stallo, con nessuna delle parti che ha annunciato passi concreti per riprendere i colloqui.

Irane Stati Uniti tornano nuovamenteal centro della scena diplomatica internazionale. Secondo indiscrezioni riportate da vari media americani, tra cui ilNew York TimeseAxios, il presidente statunitense Donald Trump avrebbe scelto di renderepiù restrittivalabozza d’accordonegoziata di recente con Teheran. Questa decisione potrebbe aprire unanuova fase di confrontoerallentare ulteriormente il raggiungimento di un’intesadefinitiva. Fonti citate dai quotidiani indicano che Trump si è mostratoinsoddisfattoper la lentezzacon cui l’Iran ha risposto alle proposte di Washington. Per questo, avrebbe chiesto ai suoi collaboratori dirivedere e rafforzare alcuni punti crucialiper garantire la sicurezza degli Stati Uniti e dei loro alleati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump irrigidisce i termini dell’accordo: nuove tensioni nei negoziati

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Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

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