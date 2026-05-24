Tregua Usa-Iran Trump | I negoziati procedono il blocco a Hormuz in vigore fino alla firma dell' accordo Il post su Truth | Adios
L'intesa fermerebbe le ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano. La Repubblica islamica si impegna a rinunciare alle scorte di uranio. Verrebbero sbloccati 25 miliardi di beni iraniani congelati all'estero. La firma non avverrà oggi La firma dell'accordo con l'Iran non avverrà oggi. Lo affermano alcuni funzionari americani citati dall'agenzia Bloomberg. Le fonti quindi definiscono il sistema iraniano "molto lento e opaco". "I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, e ho incaricato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo, poiché il tempo gioca a nostro favore". Lo ha affermato Donald Trump sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Iran-Usa, perché i negoziati sono falliti: da Hormuz alle armi nucleari, ecco i nodi
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