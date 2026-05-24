L'intesa fermerebbe le ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano. La Repubblica islamica si impegna a rinunciare alle scorte di uranio. Verrebbero sbloccati 25 miliardi di beni iraniani congelati all'estero. La firma non avverrà oggi La firma dell'accordo con l'Iran non avverrà oggi. Lo affermano alcuni funzionari americani citati dall'agenzia Bloomberg. Le fonti quindi definiscono il sistema iraniano "molto lento e opaco". "I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, e ho incaricato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo, poiché il tempo gioca a nostro favore". Lo ha affermato Donald Trump sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tregua Usa-Iran, Trump: "I negoziati procedono, il blocco a Hormuz in vigore fino alla firma dell'accordo". Il post su Truth: "Adios"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran-Usa, perché i negoziati sono falliti: da Hormuz alle armi nucleari, ecco i nodi

Notizie e thread social correlati

Tregua in bilico. Teheran: «Gli USA hanno violato il cessate il fuoco». Trump assicura: «È ancora in vigore, ma annienteremo l’Iran se non firma l’accordo velocemente» – La direttaLa situazione tra gli Stati Uniti e l’Iran rimane tesa, con Teheran che accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco.

Trump esulta: «Blocco di Hormuz? Un successo. Più giorni per la tregua? Non c’è molto tempo». I negoziati Usa-Iran slittano a domani – La direttaNel 53esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il vicepresidente americano è programmato a Islamabad per riprendere i colloqui.

Temi più discussi: Usa e Iran più vicini, si lavora a estendere la tregua di 60 giorni; Trump: 'Pronto l'accordo con Iran, Hormuz verrà aperto'. Ma i media iraniani frenano; Accordo, a un passo. Usa-Iran trattano una tregua di 60 giorni. E la riapertura dello stretto di Hormuz; Usa-Iran, tensione massima: Trump congela attacco ma Teheran è pronta alla guerra.

#Tg2000 - #Iran, bilaterale #Usa- #Cina senza effetti sulla tregua #15maggio #Tv2000 #Trump #XiJinping #StatiUniti #Pechino @tg2000it x.com

Schiaffo dell’Iran a Trump: tregua o no all’intesa reddit

Tregua Usa?Iran. Obiettivo riaprire Hormuz e congelare l’escalationQuando ieri Dan Scavino, vice capo di baronetto della Casa Bianca e storico assistente del presidente Donald Trump, aveva postato su X um video di un bombardiere B2 statunitense si era temuto il peggi ... formiche.net

Guerra ultime notizie. A un passo tregua da 60 giorni con Usa. Fonti: Teheran rinuncia a uranio arricchitoSecondo Axios, la bozza estende il cessate il fuoco anche al Libano, con Netanyahu che esprime preoccupazione. Dopo la firma dell’accordo si terrebbero negoziati sul programma nucleare iraniano ... ilsole24ore.com