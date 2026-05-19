Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato di aver deciso di rinviare un attacco militare contro l’Iran, senza però escludere del tutto l’uso della forza in futuro. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti tra i due paesi e si inserisce in un quadro di negoziati ancora aperti. La mossa ha suscitato reazioni diverse, mentre si prosegue a monitorare gli sviluppi della crisi tra le parti coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il presidente Usa frena sull’azione militare. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver deciso di rinviare l’attacco contro Iran, lasciando però aperta ogni possibilità sul futuro della crisi. “Ho posticipato l’attacco per un po’. Speriamo, forse per sempre”, ha dichiarato Trump durante un evento alla Casa Bianca, confermando ancora una volta il clima di forte incertezza che caratterizza i rapporti tra Washington e Teheran. Secondo quanto riferito dal presidente americano, sarebbero attualmente in corso “negoziati seri” che potrebbero aprire la strada a un accordo diplomatico. Lo stop all’operazione e il messaggio a Israele. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump rinvia l’attacco all’Iran: proseguono i negoziati tra tensioni e spiragli diplomatici

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