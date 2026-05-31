Iran Trump | Accordo? Preferirei firmare ma non ho fretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di preferire un accordo con l’Iran, anche se non ha fretta di firmarlo. Ha aggiunto che, in caso di accordo, lo Stretto di Hormuz potrebbe essere riaperto subito dopo la firma. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di trattative tra i due paesi. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle condizioni dell’eventuale accordo.

(Adnkronos) – "Preferirei raggiungere un accordo" tra Iran e Usa "perché possiamo riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz al momento della firma. L'unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari. Loro hanno accettato questo". Così, a Fox News, il presidente americano Donald Trump, commentando gli ultimi sviluppi nei negoziati con Teheran. "È. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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