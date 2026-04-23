Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di desiderare un accordo duraturo con l’Iran, aggiungendo di non avere fretta nel raggiungerlo. La sua dichiarazione è arrivata in risposta alla possibilità di un prolungamento del conflitto tra le due nazioni. Finora, non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o sui termini di eventuali trattative. La posizione è stata comunicata durante un briefing alla Casa Bianca.

"Voglio un accordo con l'Iran che duri, non ho fretta". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, rispondendo alla Casa Bianca alla possibile durata del conflitto. "Hanno una nuova leadership, sono come cani e gatti, vediamo", ha aggiunto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trump, 'voglio un accordo con l'Iran che duri, non ho fretta'

Trump Says Hormuz Blockade to Stay Until Iran Deal Done

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