Il dialogo tra le parti coinvolte in questioni internazionali si sta intensificando, con dichiarazioni che riflettono diverse posizioni. Un ex presidente ha affermato di non avere fretta di concludere un accordo con l’Iran e ha assicurato di mantenere il controllo nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, un’altra dichiarazione si è concentrata sulla volontà di eliminare la leadership iraniana, con proposte di riportare il paese a uno stato di isolamento e arretratezza.

“Completare l’eliminazione della dinastia di Khamenei e riportare l’Iran all’età delle tenebre e della pietra”. Dopo l’ennesimo ultimatum sfumato con una proroga a tempo indefinito del cessate il fuoco, Israele “attende il via libera dagli Stati Uniti per riprendere la guerra contro Teheran”. Le Idf – ha fatto sapere il ministro della Difesa israeliano Israel Katz – “sono preparate sia in difesa che in attacco e gli obiettivi sono stati individuati”. Un attacco che questa volta “sarà diverso e letale: infliggerà colpi devastanti nei punti più dolenti dell’Iran, scuotendone e facendo crollare le fondamenta”. https:www.quotidiano.netvideoesteriteheran-sfida-trump-con-un-maxi-banner-su-hormuz-o3tk9jnl Secondo uno schema ormai noto, mentre i negoziati sono in una fase di stallo difficile da sbloccare, si torna alle minacce.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Voglio un accordo che duri”. Trump: non ho fretta con l’Iran. E assicura di controllare Hormuz

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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