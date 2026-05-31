Iran Qalibaf | Non daremo assegni in bianco a nessuno
Il presidente del Parlamento iraniano ha affermato che il paese non concederà un “assegno in bianco” a nessuna parte coinvolta nei negoziati con gli Stati Uniti per risolvere il conflitto in Medio Oriente. La dichiarazione sottolinea la posizione ferma dell'Iran nel processo di dialogo, senza indicare concessioni o compromessi specifici. La comunicazione si inserisce nel contesto delle trattative in corso tra le parti per trovare una soluzione alla guerra nella regione.
Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Qalibaf ha dichiarato che il suo Paese non concederà un “assegni in bianco” a nessuna delle parti coinvolte nei negoziati con gli Stati Uniti volti a porre fine alla guerra in Medio Oriente. Qalibaf ha tuttavia messo in guardia dal cadere nella “trappola di conflitti prolungati e logoranti”. Il memorandum d’intesa includerebbe attualmente la promessa iraniana di non dotarsi di armi nucleari, ma nulla di più concreto. Prevede un periodo di 60 giorni per negoziare sugli impegni nucleari dell’Iran e sulle modalità di smaltimento di una scorta di uranio arricchito, che si ritiene sia sepolta nel sottosuolo dopo gli attacchi degli Stati Uniti dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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