Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Qalibaf ha dichiarato che il suo Paese non concederà un “assegni in bianco” a nessuna delle parti coinvolte nei negoziati con gli Stati Uniti volti a porre fine alla guerra in Medio Oriente. Qalibaf ha tuttavia messo in guardia dal cadere nella “trappola di conflitti prolungati e logoranti”. Il memorandum d’intesa includerebbe attualmente la promessa iraniana di non dotarsi di armi nucleari, ma nulla di più concreto. Prevede un periodo di 60 giorni per negoziare sugli impegni nucleari dell’Iran e sulle modalità di smaltimento di una scorta di uranio arricchito, che si ritiene sia sepolta nel sottosuolo dopo gli attacchi degli Stati Uniti dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Qalibaf: “Non daremo assegni in bianco a nessuno”

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