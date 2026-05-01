Ostiamare De Rossi | Noi succursale di nessuno Daremo continuità con amore e attenzione

Il presidente della società di Ostia ha dichiarato che la squadra non è una succursale di nessuno e che intende garantire continuità con cura e dedizione. Ha anche parlato di un modello ispirato all’Atalanta, senza fornire ulteriori dettagli sui piani futuri. La società si prepara a proseguire sulla strada intrapresa, mantenendo un’approccio diretto e deciso.

Un 2026 magico fin qui quello di Daniele De Rossi. Tra la salvezza ormai a un passo col Genoa e la promozione in Serie C del suo Ostiamare, di cui è presidente da circa un anno. L’ex bandiera giallorossa ha festeggiato con la sua gente una volta tornato nella Capitale e oggi - in conferenza stampa prima di Atalanta-Genoa - ha voluto fare chiarezza sul progetto mettendo precisi paletti anche a voci incontrollate. "Daremo continuità con appartenenza, attenzione e amore - ha esordito De Rossi -. Noi satelliti del Genoa? No, ma neanche succursali della Roma o Roma Under 23, tutte sciocchezze che ho letto sui social. Non c’è niente di vero. Giocheremo in C, pizzicheremo i giovani migliori dalla Primavera dei vari club, guardo quelli del Genoa o della Roma così come di altre squadre.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ostiamare, De Rossi: "Noi succursale di nessuno. Daremo continuità con amore e attenzione" Notizie correlate De Rossi sull’Ostiamare: “Non saremo la succursale di nessuno”Alle porte di una trentacinquesima giornata di Serie A che ci conduce noiosamente al termine di una stagione amara per tutto il calcio italiano, le... L’impresa di De Rossi: l’Ostiamare vola in Serie C e rilancia il litorale? Cosa sapere L'Ostiamare di Daniele De Rossi ottiene la promozione in Serie C il 26 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C: Ce lo meritiamo, è una grande gioia per noi; Solo Daniele De Rossi poteva riuscire a riportare l'Ostiamare in C; De Rossi piange in diretta, l'Ostiamare promossa in C dopo 35 anni: Sono così felice...; Capolavoro Ostiamare: storica promozione in serie C. Ostiamare in Serie C, De Rossi: Non saremo satelliti della Roma Under 23De Rossi festeggia la promozione dell'Ostiamare e allontana le voci su possibili legami di dipendenza con Roma o Genoa ... siamolaroma.it Conferenza stampa De Rossi: focus su Genoa, Ostiamare e Mondiale. Le dichiarazioni del tecnico del GrifoneLa conferenza stampa di Daniele De Rossi si apre con un siparietto insolito: un’ape in sala stampa ruba la scena e strappa qualche sorriso all’allenatore del Genoa, notoriamente poco amante degli inse ... calcionews24.com A.S. Ostiamare Lido Calcio srl. . La conferenza stampa di mister D’Antoni in vista della partita in trasferta contro il Giulianova - facebook.com facebook #DeRossi chiarissimo sulla sua #Ostiamare: "Non siamo sotto schiaffo o la succursale di nessuno. Nessun satellite o Roma Under 23..." x.com