Il portavoce del governo iraniano ha minacciato che Teheran risponderà con azioni drastiche se le infrastrutture energetiche e i porti del paese verranno presi di mira da Israele o dagli Stati Uniti. La dichiarazione arriva in risposta alle tensioni crescenti tra Iran e le potenze occidentali, con l’avvertimento di un possibile escalation nella regione del Medio Oriente.

Teheran promette di "dare fuoco alla regione" se le infrastrutture energetiche e i porti verranno presi di mira da Israele e Stati Uniti. Il presidente del parlamento afferma che gli attacchi alle isole iraniane del Golfo le faranno "inzuppare del sangue degli invasori". "Iniziare una guerra è facile, ma non si vince con pochi tweet. Non ci arrenderemo finché non vi faremo pentire di questo grave errore di valutazione", ha dichiarato il Segretario del Supremo consiglui per la sicurezza dell'Iran Ali Larijani su X. Che ha inoltre minacciato di prendere di mira le reti elettriche della regione qualora gli americani decidano di colpire le forniture di energia elettrica della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Larijani a Trump: "Daremo fuoco al Medio Oriente se colpite le nostre risorse energetiche"

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