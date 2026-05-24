Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un accordo riguardante lo stretto di Hormuz, mentre l’Iran ha smentito le promesse fatte su questioni nucleari. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che le promesse di Washington non sono state rispettate. La proposta di tregua non ha ancora effetti concreti sulla escalation tra Israele e il Libano, e non ci sono stati aggiornamenti ufficiali su possibili sviluppi futuri.

? Punti chiave Perché le Guardie Rivoluzionarie smentiscono le promesse di Trump sul nucleare?. Come influirà la tregua proposta sulla guerra tra Israele e Libano?. Chi gestirà concretamente il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz?. Quali saranno le conseguenze sui prezzi di petrolio e gas mondiale?.? In Breve Esmaeil Baqaei smentisce impegni nucleari e conferma sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz.. Netanyahu si oppone alla clausola di tregua per le operazioni militari in Libano.. Blocco marittimo dei flussi energetici e dei fertilizzanti attivo dal 13 aprile.. Negoziati coinvolgono Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania e Bahrein. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump annuncia accordo per Hormuz: l’Iran smentisce sul nucleare

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Trump annuncia: L'accordo con l'Iran sarà firmato il 21 aprile in Pakistan

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