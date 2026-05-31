In Iran, circa 30.000 persone sono state uccise durante le proteste, con mercenari e cecchini impiegati contro i civili. Le milizie irachene sono state pagate per reprimere i manifestanti, secondo alcune fonti. Le autorità hanno sequestrato i corpi delle vittime, evitando che venissero mostrati pubblicamente. La repressione ha coinvolto armi da fuoco e azioni violente contro i manifestanti nelle strade.

? Domande chiave Perché le milizie irachene sono state pagate per reprimere i manifestanti?. Come hanno fatto le autorità a sequestrare i corpi dei morti?. Perché i media europei ignorano il bilancio di trentamila vittime?. Cosa spinge l'Europa a dare priorità al prezzo del petrolio?.? In Breve Repressione avvenuta tra l'8 e il 9 gennaio 2026 con cecchini e blackout internet.. Milizie sciite irachene pagate 600 dollari a testa per reprimere il dissenso interno.. Diaspora iraniana di 8-10 milioni di persone con 1,5 milioni residenti negli Stati Uniti.. Interessi energetici europei e stabilità dello Stretto di Hormuz influenzano la copertura mediatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, massacro di 30.000 persone: mercenari e cecchini contro i civili

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Iran, strage di regime. Sono 12 mila i morti nelle proteste

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Sono un iraniano che vive in Iran e siamo appena usciti da un blackout di internet a livello nazionale AMA reddit