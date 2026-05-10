Da dieci anni la legge Cirinnà regola le unioni civili, coinvolgendo oltre 30.000 coppie. Nonostante l’approvazione, restano ancora alcune questioni irrisolte, come il diritto di adottare congiuntamente e il riconoscimento legale dei figli. La normativa attuale non garantisce ancora pienamente queste possibilità, lasciando alcune lacune che continuano a influenzare la tutela legale delle famiglie formate da coppie dello stesso sesso.

? Domande chiave Perché la legge Cirinnà non garantisce ancora l'adozione congiunta?. Quali lacune giuridiche impediscono il pieno riconoscimento dei figli?. Chi ha spinto per rimuovere l'articolo sulla genitorialità dieci anni fa?. Come influirà la nuova proposta di Zan sul matrimonio egualitario?.? In Breve Oltre 20.000 coppie hanno beneficiato della legge 76 dal 2016 a oggi.. Alfano impose lo stralcio dell'articolo 5 sulla genitorialità per garantire la maggioranza.. Alessandro Zan e Elly Schlein firmano proposta per matrimonio egualitario e adozioni.. Circolare Piantedosi limita registrazione figli all'anagrafe per le coppie dello stesso sesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unioni civili, 10 anni di legge Cirinnà: oltre 30.000 coppie coinvolte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Le unioni civili con Cirinnà, Pascale e CuperloL’8 e 9 maggio nella sede Mattioli dell’Università di Siena il convegno ’La legge sulle unioni civili: le prospettive giuridiche’, nel quadro delle...

Dieci anni di unioni civiliDal 2016 quasi 22mila coppie dello stesso sesso hanno potuto riconoscere legalmente la propria unione, ma hanno ancora molti problemi soprattutto sui...

Argomenti più discussi: Unioni civili d’oro. La legge ha 10 anni, ma non basta; La legge sulle unioni civili compie 10 anni, convegno a Siena; Unioni civili, 10 anni dopo. A Siena convegno con Cirinnà, Cuperlo, Maesi, Pascale; Unioni civili, se la legge è una svolta incompiuta.