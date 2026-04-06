Gli attacchi aerei portati avanti da Israele e dagli Stati Uniti hanno colpito diverse zone in Iran, provocando più di 30 morti, tra cui diversi bambini. Le operazioni sono state confermate da fonti ufficiali locali, che hanno segnalato danni e vittime nelle località interessate. La situazione attualmente resta tesa, con minacce di rappresaglie da parte delle autorità iraniane.

Attacchi aerei condotti da Israele e Stati Uniti hanno colpito diverse località in Iran, causando oltre 30 vittime tra cui numerosi bambini. Le operazioni si sono concentrate nella provincia di Teheran e in centri urbani del sud. Il bilancio più pesante arriva da Qaleh Mir, dove il bombardamento di due edifici ha causato almeno 23 morti. Tra i deceduti figurano 6 minori di dieci anni. La violenza dei raid ha raggiunto anche altre zone strategiche. A Qom, situata a sud della capitale, si registrano 5 vittime, mentre a Bandar-e Lengeh, nel sud del Paese, ne sono state contate 6. La minaccia di escalation di Teheran. Le autorità iraniane hanno reagito con fermezza agli attacchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massacro in Iran: raid USA-Israele, 30 morti e minaccia di rappresaglia

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Attacco USA Israele all'Iran Teheran Risponde con Rappresaglie Massive

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