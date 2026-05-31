Iran la guerra in diretta negoziati ancora in stallo il Libano accusa Israele | Sta facendo terra bruciata
I negoziati di pace tra Iran e Stati Uniti sono ancora in stallo, mentre il Libano accusa Israele di aver provocato danni estesi sul territorio. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha ribadito la richiesta di riaprire senza pedaggi lo Stretto di Hormuz e si è opposto alla produzione di armi nucleari da parte di Teheran. La situazione nel Medio Oriente rimane tesa, con continue tensioni tra le parti coinvolte.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: negoziati di pace ancora in stallo, Trump insiste sulla riapertura senza pedaggi dello Stretto di Hormuz e sul no alle armi nucleari per Teheran. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump
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