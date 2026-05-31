Iran la guerra in diretta negoziati ancora in stallo il Libano accusa Israele | Sta facendo terra bruciata

Notizia in breve

I negoziati di pace tra Iran e Stati Uniti sono ancora in stallo, mentre il Libano accusa Israele di aver provocato danni estesi sul territorio. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha ribadito la richiesta di riaprire senza pedaggi lo Stretto di Hormuz e si è opposto alla produzione di armi nucleari da parte di Teheran. La situazione nel Medio Oriente rimane tesa, con continue tensioni tra le parti coinvolte.