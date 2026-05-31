Iran il missile balistico Fateh-110 contro la base Usa in Kuwait | la sfida di Teheran a Trump e cosa cambia per la guerra

Da ilmessaggero.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un missile balistico iraniano Fateh-110 ha colpito una base aerea in Kuwait, situata a pochi chilometri dall’Iraq. L’attacco è avvenuto ieri, senza riportare vittime o danni significativi. L’evento rappresenta una sfida di Teheran a decisioni prese negli Stati Uniti, senza che siano stati comunicati eventuali rivendicazioni. La situazione potrebbe influenzare le dinamiche militari nella regione, ma non sono stati annunciati cambiamenti immediati nelle operazioni o nelle strategie militari.

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Attacco a The Rock. Un missile balistico iraniano Fateh-110 ha preso di mira la base aerea in Kuwait, a poche decine di chilometri dall’Iraq. La difesa kuwaitiana lo ha intercettato, ma i detriti caduti hanno ferito, sia pure lievemente, cinque militari e contractor statunitensi. Di per sé non è un evento tra i più rilevanti nella guerra cominciata il 28 febbraio scorso con i bombardamenti americani e israeliani sull’Iran. Ma arriva alla vigilia di un possibile (ma non certo) accordo tra Washington e Teheran. La riunione di Trump L’altra sera il presidente americano Donald Trump aveva riunito la Situation Room: tutti si aspettavano una risposta definitiva alle controproposte iraniane. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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