Un missile balistico iraniano Fateh-110 ha colpito una base aerea in Kuwait, situata a pochi chilometri dall’Iraq. L’attacco è avvenuto ieri, senza riportare vittime o danni significativi. L’evento rappresenta una sfida di Teheran a decisioni prese negli Stati Uniti, senza che siano stati comunicati eventuali rivendicazioni. La situazione potrebbe influenzare le dinamiche militari nella regione, ma non sono stati annunciati cambiamenti immediati nelle operazioni o nelle strategie militari.

Attacco a The Rock. Un missile balistico iraniano Fateh-110 ha preso di mira la base aerea in Kuwait, a poche decine di chilometri dall’Iraq. La difesa kuwaitiana lo ha intercettato, ma i detriti caduti hanno ferito, sia pure lievemente, cinque militari e contractor statunitensi. Di per sé non è un evento tra i più rilevanti nella guerra cominciata il 28 febbraio scorso con i bombardamenti americani e israeliani sull’Iran. Ma arriva alla vigilia di un possibile (ma non certo) accordo tra Washington e Teheran. La riunione di Trump L’altra sera il presidente americano Donald Trump aveva riunito la Situation Room: tutti si aspettavano una risposta definitiva alle controproposte iraniane. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, il missile balistico Fateh-110 contro la base Usa in Kuwait: la sfida di Teheran a Trump (e cosa cambia per la guerra)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INFORMATIVO: Irán ataca con un misil Fatteh-110 una base de EEUU, Trump desconcierta y caos en Ormuz

Notizie e thread social correlati

Guerra Iran, media: ‘Missile di Teheran contro base Kuwait, 5 americani feriti”Un missile lanciato da Teheran ha colpito una base in Kuwait, ferendo cinque cittadini statunitensi.

L'Iran attacca il Kuwait, missile balistico su una base aerea ferisce 5 cittadini americaniUn missile balistico iraniano ha colpito una base aerea nel Kuwait, ferendo cinque cittadini statunitensi.

Temi più discussi: L'Iran attacca il Kuwait, missile balistico su una base aerea ferisce 5 cittadini americani; Centcom, missile Iran su Kuwait grave violazione del cessate il fuoco; Scopri di più sul Sejjil-2, il missile balistico iraniano con una gittata fino a 2.500 km.; Iran-Usa, c’è un’altra intesa. Nessuno conferma.

FALSE: Il CENTCOM ha affermato di aver intercettato un missile balistico iraniano lanciato sulla base in Kuwait VERITÀ: Il missile balistico iraniano Fateh-110 ha colpito la base, ferendo 5 soldati statunitensi e danneggiando gravemente 2 x.com

Guerra Iran, media: Missile di Teheran contro base in Kuwait, 5 americani feriti. Gli Usa attaccano nave diretta in porto iranianoLa riunione nella Situation Room si è conclusa ed è durata circa due ore. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso ... ilgazzettino.it

Americani feriti in attacco missilistico iraniano su base aerea kuwaitiana reddit

L'Iran attacca il Kuwait, missile balistico su una base aerea ferisce 5 cittadini americaniL’Iran ha lanciato un missile balistico contro la base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait, in un’area che ospita anche soldati dell’aeronautica statunitense. L’attacco è stato intercettato ma i detriti ... virgilio.it