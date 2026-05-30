Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea nel Kuwait, ferendo cinque cittadini statunitensi. L’attacco è avvenuto questa mattina e non si segnalano altre vittime. Le autorità locali hanno avviato le indagini e stanno valutando eventuali ripercussioni. La situazione resta sotto osservazione, mentre non sono stati ancora forniti dettagli sulle motivazioni o sui responsabili dell’attacco.

L’Iran ha lanciato un missile balistico contro la base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait, in un’area che ospita anche soldati dell’aeronautica statunitense. L’attacco è stato intercettato ma i detriti del missile sono comunque caduti sulla base, danneggiando anche due droni statunitensi. Nel frattempo i negoziati rimangono in stallo dopo la mancata decisione di Trump sull’ultima proposta iraniana. Attacco iraniano contro il Kuwait Nella mattinata del 30 maggio le forze armate iraniane hanno lanciato un missile balistico contro la base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita anche militari statunitensi. Il missile è stato intercettato dalle difese aeree della base ma alcuni detriti sono comunque caduti sulle strutture, distruggendo un drone statunitense MQ-9 Reaper e danneggiandone gravemente un altro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - L'Iran attacca il Kuwait, missile balistico su una base aerea ferisce 5 cittadini americani

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Missile iraniano contro una base Usa in Kuwait, cinque americani feriti

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