Iperal punta sulla Lombardia | 350 nuovi assunti tra Milano e Monza

Iperal ha annunciato l’assunzione di 350 lavoratori tra Milano e Monza, con l’obiettivo di rafforzare i nuovi punti vendita nella regione. Le posizioni aperte riguardano principalmente addetti alla vendita, cassieri e responsabili di reparto. Le nuove assunzioni porteranno a un ampliamento dell’offerta commerciale nei supermercati, con un incremento di personale specializzato pronto a gestire una gamma più ampia di prodotti e servizi per i clienti.

? Punti chiave Quali profili professionali sta cercando l'azienda per i nuovi punti vendita?. Come cambierà l'offerta dei supermercati con le nuove assunzioni specializzate?. Dove si concentreranno le opportunità di lavoro per i giovani?. Perché l'espansione verso Milano e Monza è un passo strategico?.? In Breve 700 nuovi posti di lavoro creati nell'ultimo trimestre del 2025.. Nuovo punto vendita inaugurato ad aprile a Pasturo, provincia di Lecco.. Ricerca profili tecnici, ingegneri e farmacisti per sede di Piantedo e negozi.. Piano di espansione coinvolge 57 negozi distribuiti in otto province lombarde..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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