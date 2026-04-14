Il boom silenzioso della cooperazione in Lombardia | fatturati a 2,4 miliardi e migliaia di nuovi assunti

Negli ultimi sei anni, in Lombardia, la cooperazione sociale ha visto un incremento continuo, con il fatturato che ha raggiunto i 2,4 miliardi di euro e l’occupazione che è aumentata di oltre 15 punti percentuali. In questo periodo si sono creati migliaia di nuovi posti di lavoro, riflettendo una crescita stabile e costante nel settore. I dati mostrano un andamento positivo, senza variazioni improvvise o rallentamenti significativi.

Negli ultimi sei anni la cooperazione sociale in Lombardia ha registrato una crescita costante, con un aumento del fatturato del 33% e dell’occupazione del 15%. I dati sono stati presentati a Milano durante l’assemblea regionale di Confcooperative Federsolidarietà Lombardia, l'organizzazione che.🔗 Leggi su Milanotoday.it Food Valley, la cooperazione è un gigante da 8 miliardi: a Ravenna il 18% della ricchezza regionaleI dati Nomisma per Legacoop: la provincia bizantina brilla per export e numero di imprese. Un cambiamento silenzioso nel cibo può salvare migliaia di viteUn lieve abbassamento del contenuto di sodio nei cibi comuni potrebbe salvare decine di migliaia di vite ogni anno in Europa.