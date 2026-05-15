Generali punta sul futuro | 360 nuovi assunti tra giovani e tecnici

L'azienda ha annunciato l'assunzione di 360 nuovi dipendenti, tra giovani professionisti e tecnici specializzati. La selezione si concentra su profili tecnici in grado di supportare la crescita e l'innovazione dell'organizzazione. Tra le figure più richieste figurano esperti in ambiti digitali e tecnologia, pronti a integrare strumenti come l'intelligenza artificiale nelle attività quotidiane. La strategia aziendale prevede un aggiornamento delle mansioni, con un'attenzione particolare alle competenze digitali e alle nuove tecnologie.

? Domande chiave Quali profili tecnici sono più ricercati per la nuova strategia?. Come cambieranno le mansioni con l'integrazione dell'intelligenza artificiale?. Dove si concentreranno le opportunità per i neolaureati e i diplomati?. Perché il settore assicurativo punta così tanto sulla cybersecurity?.? In Breve Banca Generali ha assunto under 35 nel 72% dei casi nel 2025.. Oltre 75.000 ore di formazione erogate per IA, digitale e sostenibilità.. Opportunità concentrate a Milano, Trieste, Roma, Torino e Mogliano Veneto.. Candidature aperte anche per categorie protette nelle sedi di Milano e Trieste..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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