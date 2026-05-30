Al Prime Center di via San Cristoforo si svolge l’Ior Life Festival, dedicato a salute e benessere. L’evento presenta diverse iniziative e attività rivolte al pubblico, con spazi dedicati a dimostrazioni pratiche e incontri informativi. La manifestazione coinvolge professionisti del settore e offre opportunità di approfondimento su temi legati alla salute. La rassegna si svolge nel corso di più giorni e si rivolge a cittadini interessati a stili di vita sani.

Al Prime Center di via San Cristoforo è entrato nel vivo ’Ior Life’, il festival promosso dall’ Istituto oncologico romagnolo che ha mobilitato numerosi ospiti di rilievo nazionale sui temi del benessere e della salute, proponendo anche un vero e proprio ’Villaggio della prevenzione’ dove è possibile prendere parte a varie attività come pet therapy, mindfulness, ginnastica funzionale, musicoterapia e nordic walking. Tutte discipline di medicina integrata utili sia per minimizzare il rischio di ammalarsi di varie patologie, tra cui il cancro, sia per chi ha ricevuto una diagnosi di tumore, per mantenere una qualità di vita il più alta possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ior Life Festival. Salute e benessere in scena al Prime Center

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IOR Life: dal 28 al 30 maggio arriva il Festival della Prevenzione

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